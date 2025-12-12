Miss Finlândia perde título após publicar foto com gesto racista
A jovem publicou uma fotografia onde aparece sorrindo e usando dois dedos para puxar os olhos, deixando-os com formato oblíquo; na legenda ela escreveu ‘jantando com uma pessoa chinesa’
Sarah Dzafce, Miss Finlândia de 22 anos, perdeu a sua coroa após fazer um gesto racista em postagem polêmica em rede social. A jovem publicou uma fotografia onde aparece sorrindo e usando dois dedos para puxar os olhos, deixando-os com formato oblíquo. Na legenda ela escreveu “kiinalaisenkaa syömäs” (jantando com uma pessoa chinesa).
Após a imagem viralizar, Sarah tentou se redimir afirmando que estava puxando os olhos devido a uma “forte dor de cabeça”. A desculpa não funcionou, então a jovem precisou adimitir o erro e se desculpou publicamente.
“Peço sinceras desculpas a todos que ofendi e magoei com minhas ações”, disse Sarah, filha de mãe finlandesa e pai kosovar. “Entendo perfeitamente que minhas ações causaram muitos ressentimentos e peço profundas desculpas por isso. O título de Miss Finlândia não é apenas uma coroa para mim, mas também uma responsabilidade”, acrescentou ela. Após a repercussão negativa nas redes, Sarah perdeu a coroa de miss, conquistada em setembro.
