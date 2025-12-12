Miss Finlândia perde título após publicar foto com gesto racista

'Peço sinceras desculpas a todos que ofendi e magoei com minhas ações'

Sarah Dzafce, Miss Finlândia de 22 anos, perdeu a sua coroa após fazer um gesto racista em postagem polêmica em rede social. A jovem publicou uma fotografia onde aparece sorrindo e usando dois dedos para puxar os olhos, deixando-os com formato oblíquo. Na legenda ela escreveu “kiinalaisenkaa syömäs” (jantando com uma pessoa chinesa).

Após a imagem viralizar, Sarah tentou se redimir afirmando que estava puxando os olhos devido a uma “forte dor de cabeça”. A desculpa não funcionou, então a jovem precisou adimitir o erro e se desculpou publicamente.