Jovem Pan > Entretenimento > Miss Finlândia perde título após publicar foto com gesto racista

Miss Finlândia perde título após publicar foto com gesto racista

A jovem publicou uma fotografia onde aparece sorrindo e usando dois dedos para puxar os olhos, deixando-os com formato oblíquo; na legenda ela escreveu ‘jantando com uma pessoa chinesa’

  • Por Nátaly Tenório
  • 12/12/2025 18h50
  • BlueSky
Reprodução/Instagram Miss Finlandia 'Peço sinceras desculpas a todos que ofendi e magoei com minhas ações'

Sarah Dzafce, Miss Finlândia de 22 anos, perdeu a sua coroa após fazer um gesto racista em postagem polêmica em rede social. A jovem publicou uma fotografia onde aparece sorrindo e usando dois dedos para puxar os olhos, deixando-os com formato oblíquo. Na legenda ela escreveu “kiinalaisenkaa syömäs” (jantando com uma pessoa chinesa).

Após a imagem viralizar, Sarah tentou se redimir afirmando que estava puxando os olhos devido a uma “forte dor de cabeça”. A desculpa não funcionou, então a jovem precisou adimitir o erro e se desculpou publicamente.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Peço sinceras desculpas a todos que ofendi e magoei com minhas ações”, disse Sarah, filha de mãe finlandesa e pai kosovar. “Entendo perfeitamente que minhas ações causaram muitos ressentimentos e peço profundas desculpas por isso. O título de Miss Finlândia não é apenas uma coroa para mim, mas também uma responsabilidade”, acrescentou ela. Após a repercussão negativa nas redes, Sarah perdeu a coroa de miss, conquistada em setembro.

Leia também

Conheça Alice Carvalho, atriz que vai interpretar Marta no cinema
Iron Maiden: turnê de celebração dos 50 anos da banda virá ao Brasil

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >