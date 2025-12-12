Conheça Alice Carvalho, atriz que vai interpretar Marta no cinema

Artista ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake de ‘Renascer’, em 2024, além de participar da série ‘Cangaço Novo’ e do filme premiado ‘O Agente Secreto’

Reprodução/Instagram/@carvalhoalice e @martasilva10 A cinebiografia marca o próximo trabalho de Waddington



Marta Silva, um dos maiores nomes da história do futebol feminino, terá sua história levada às telas em um filme dirigido por Andrucha Waddington. A responsável por interpretá-la será a atriz Alice Carvalho, já confirmada no papel principal. O elenco ainda está em definição, e Giullia Buscacio aparece entre as atrizes cotadas após fazer testes para viver uma das parceiras afetivas da jogadora.

Alice Carvalho ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake de “Renascer”, em 2024, além de participar da série “Cangaço Novo” e do filme premiado “O Agente Secreto”.

A cinebiografia marca o próximo trabalho de Waddington, que deve assumir o projeto assim que finalizar “Os Corretores”, atualmente em gravação e estrelado por Fernanda Torres.