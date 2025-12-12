Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Conheça Alice Carvalho, atriz que vai interpretar Marta no cinema

Conheça Alice Carvalho, atriz que vai interpretar Marta no cinema

Artista ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake de ‘Renascer’, em 2024, além de participar da série ‘Cangaço Novo’ e do filme premiado ‘O Agente Secreto’

  • Por Nátaly Tenório
  • 12/12/2025 17h32
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@carvalhoalice e @martasilva10 Alice Carvalho viverá Marta em novo filme A cinebiografia marca o próximo trabalho de Waddington

Marta Silva, um dos maiores nomes da história do futebol feminino, terá sua história levada às telas em um filme dirigido por Andrucha Waddington. A responsável por interpretá-la será a atriz Alice Carvalho, já confirmada no papel principal. O elenco ainda está em definição, e Giullia Buscacio aparece entre as atrizes cotadas após fazer testes para viver uma das parceiras afetivas da jogadora.

Alice Carvalho ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake de “Renascer”, em 2024, além de participar da série “Cangaço Novo” e do filme premiado “O Agente Secreto”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A cinebiografia marca o próximo trabalho de Waddington, que deve assumir o projeto assim que finalizar “Os Corretores”, atualmente em gravação e estrelado por Fernanda Torres.

Leia também

Iron Maiden: turnê de celebração dos 50 anos da banda virá ao Brasil
HBO divulga teaser da 3ª temporada de 'Euphoria'; assista
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >