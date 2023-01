Miss quebra pescoço e é internada às pressas após sofrer grave acidente de carro

Darcey Corria, de 21 anos, foi socorrida ao Hospital da Universidade do País de Galles

Eleita Miss País de Gales em 2022, Darcey Corria, de 21 anos, sofreu um grave acidente de carro em Bridgend, no País de Gales, e foi socorrida às pressas. Ela foi internada no Hospital da Universidade do País de Galles (UHW), em Cardiff. De acordo com o perfil oficial do concurso no Instagram, a modelo teria quebrado dois ossos do pescoço e um da pélvis. “Darcey está recebendo muito amor e apoio de sua família, que foi assegurada de que ela deve se recuperar totalmente”, diz a nota. Além disso, a organização do concurso no País de Gales informou que acredita na recuperação de Darcey para participar do Miss Mundo 2023, que ocorre em maio. “Embora o acidente tenha um impacto imediato na preparação de Darcey para o Miss Mundo em maio, estamos esperançosos e confiantes de que ela ainda será capaz de levantar a bandeira do País de Gales graças à sua própria determinação pessoal, ao amor e apoio de sua família e à incrível equipe de médicos da UHW”.