Aline e Bruno vencem a primeira prova do anjo do ‘BBB 23’

Reprodução/Globo Aline Wirley comemora vitória na primeira prova do anjo do 'BBB 23' e é abraçada por colegas



A dupla Aline Wirley e Bruno venceu a primeira prova do anjo do ‘BBB 23‘ que aconteceu neste sábado, 21. Eles foram até o final da prova com Cara de Sapato e Amanda, dupla escolhida por Aline e Bruno para participarem do Almoço do Anjo, quando recebem vídeos de amigos e familiares. O Castigo do Monstro ficou com Fred Nicácio e Marília, que deverão ficar vestidos de biscoito e segurando uma placa de like, e perderam 300 estalecas cada. A ex-Rouge ficou muito emocionada e dedicou sua vitória ao filho, Antônio, enquanto sua dupla homenageou os pais. Agora, Aline e Bruno precisarão escolher uma dupla para ser imunizada na formação do próximo paredão. Além dos escolhidos pelo anjo, Fred Desimpedidos e Ricardo estão imunizados após a prova de resistência no início do programa, e Bruna e Larissa são as líderes da semana.