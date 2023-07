‘Missão Impossível 7 – Acerto de Contas Parte 1’ chega aos cinemas

Sequência da franquia estrelada por Tom Cruise traz arma aterrorizante e um novo inimigo

Reprodução/Instagram/tomcruise “Missão Impossível 7 - Acerto de Contas Parte 1” é um dos filmes mais aguardados do ano



Chegou aos cinemas um dos filmes mais aguardados do ano: “Missão Impossível 7 – Acerto de Contas Parte 1”. Franquia de sucesso vem conquistando o público pela trama que envolve missões ultra secretas – e também por Tom Cruise, que desde 1996 vem entregando tudo dando vida ao agente Ethan Hunt. Neste sétimo longa, Ethan e a equipe do IMF, formada por Lisa Faust, Benji Dunn e Luther Stickell, recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Além disso, Ethan também é confrontado por um novo inimigo misterioso. É importante destacar que o filme dá um grande passeio ao redor do globo terrestre. Vai para a Rússia, Holanda, deserto árabe, Itália e até mesmo pros alpes austríacos. Para saber tudo sobre esse super lançamento, confira o Drops+ desta semana. O programete das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento vai ao ar todas às sextas-feiras, 18h. Não deixe de conferir e siga nossas redes sociais: