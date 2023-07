Ex-BBB denuncia racismo em aeroporto: ‘Levantou os braços como se fosse um assalto’

João Luiz Pedrosa desabafou sobre o caso em suas redes sociais

Reprodução/Instagram/@joaolpedrosa João Luiz conta que sempre é revistado nos aeroportos



Participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, João Luiz Pedrosa relatou em suas redes sociais que foi vítima de racismo em um aeroporto. Segundo a postagem feita nesta quinta-feira, 13, um senhor tropeçou nele durante um procedimento de segurança e achou que fora empurrado pelo ex-BBB. Após a situação, o homem chegou a levantar as mãos achando que se tratava de assalto. “Mais um pra conta galera. Hoje um querido senhor tropeçou e achou que eu empurrei ele no meio do procedimento de segurança, levantou os braços como se fosse um assalto e tentou caçar briga”, escreveu o professor de Geografia. No twitter, João já tinha dito, na última segunda-feira, 10, que sempre é revistado nos aeroportos. “Impressionante como eu fui selecionado pra revista aleatória em TODOS OS AEROPORTOS que eu passei, tô até acostumado já, sei o procedimento de cor”, conta.