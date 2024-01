Morre Ana Ofelia Murguía, atriz que deu a voz a Mamá Inês no filme ‘Viva – A vida é uma festa’

Atriz faleceu aos 90 anos no México

A atriz mexicana Ana Ofelia Murguía, conhecida por ter dado voz a personagem Mamá Inês, morreu no domingo, 31, aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura do México, afirmando que o falecimento da atriz “deixa um enorme vazio”. Na versão original do filme “Viva – A vida é uma festa”, a atriz deu voz Mamá Coco (no Brasil, Mamá Inês), bisavó de Miguel, um menino mexicano que sonha em ser músico. A animação ficou conhecida no mundo inteiro por retratar a festa tradicional Día de Los Muertos. Murguía também fazia parte da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas e da Academia Espanhola de Cinema.