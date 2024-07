Morre aos 11 meses Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro

Arthur foi diagnosticado com uma condição genética rara, chamada Síndrome de Patau, logo após o nascimento em julho do ano passado

Reprodução Instagram @zevaqueiro Em maio, a mãe Ingra soares relatou nas redes sociais como descobriu a doença rara do filho.



Morreu aos 11 meses, Arthur, o filho caçula do cantor Zé Vaqueiro com a esposa Ingra Soares. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (9), por meio de nota publicada pelo casal nas redes sociais. “Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar Agradecemos do fundo de nossos corações, o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós”, disse o comunicado. Arthur foi diagnosticado com uma condição genética rara, chamada Síndrome de Patau, logo após o nascimento em julho do ano passado. Desde então mantinha uma rotina de internações e cuidados médicos constantes. A Síndrome de Patau, também chamada de Trissomia 13, é definida pela presença de uma cópia adicional do cromossomo 13 em todas ou na maioria das células de uma pessoa. A condição afeta o desenvolvimento do feto, podendo levar a complicações cardíacas congênitas, além da possibilidade de microcefalia. É possível conseguir o diagnóstico da doença ainda durante a gravidez por meio de diferentes métodos no período pré-natal.

Em maio, Ingra, relatou nas redes sociais como descobriu a doença rara do filho. Na ocasião, ela explicou que o diagnóstico foi dado no primeiro ultrassom morfológico realizado durante a gravidez. “Soube na primeira morfológica que existia alguma alteração, e precisava de muita atenção. Então eu procurei os melhores profissionais para me ajudar no diagnóstico”, relatou. A síndrome não tem cura e exige cuidados específicos para cada caso. Na época, a esposa de Zé Vaqueiro explicou os processos do tratamento multidisciplinar do filho e informou aos seguidores que tinha fé na melhora do bebê, apesar de já se tratarem de ações paliativas.

