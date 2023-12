Morre o ator Tom Wilkinson, de ‘Ou Tudo ou Nada’, aos 75 anos

O renomado ator britânico era conhecido por sua atuação em diversos filmes e acumulou indicações ao Oscar, além de prêmios no BAFTA e Globo de Ouro

O renomado ator britânico Tom Wilkinson faleceu aos 75 anos neste sábado, 30. Wilkinson era conhecido por sua atuação em diversos filmes, como “Ou Tudo ou Nada” (1997), “O Grande Hotel Budapeste” (2014), “Shakespeare Apaixonado” (1998) e “O Exorcismo de Emily Rose” (2005). Ele foi indicado ao Oscar duas vezes, pelos filmes “Entre Quatro Paredes” (2001) e “Conduta de Risco” (2008). A morte do ator foi repentina e ocorreu em sua residência, conforme informado por familiares em comunicado. A família pediu privacidade neste momento de luto. Tom Wilkinson recebeu o prêmio Bafta em 1997 por sua atuação em “Ou Tudo ou Nada”. Recentemente, ele reprisou seu papel como Gerald na série produzida pela Disney, que mostrou a vida dos personagens 26 anos depois.

Ao longo de sua carreira, Wilkinson acumulou seis indicações ao BAFTA, considerado o Oscar britânico. Além disso, ele também recebeu um Emmy por sua interpretação de Benjamin Franklin na minissérie “John Adams” (2008), da HBO Max. Em 2014, o ator foi indicado novamente ao BAFTA e também recebeu um prêmio no Globo de Ouro por sua atuação na minissérie “The Kennedys” (2011). Com mais de 130 participações em filmes e produções para TV, Tom Wilkinson era conhecido por sua versatilidade em cena. Ele se sentia à vontade tanto em dramas de época, como “Razão e sensibilidade” (1995) e “Bela” (2013), quanto em filmes de ação e comédia, como “Hora do Rush” (1998), ao lado de Jackie Chan, e “RocknRolla” (2008), dirigido por Guy Ritchie. A morte do ator é uma grande perda para a indústria cinematográfica.