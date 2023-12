Camila Loures abre o jogo sobre suposta participação no ‘Camarote’ do ‘BBB 24’

Nas redes sociais, Camila revelou vontade de integrar elenco do reality show: ‘Não chegou convite’

Reprodução/Instagram/@camilaloures Camila Loures era cotada para o 'BBB 24'



A influenciadora Camila Loures abriu o jogo sobre sua suposta participação no Big Brother Brasil 24. Após aparecer em uma série de listas de participantes famosos da próxima edição do reality show da Globo, a famosa afirmou que não está confinada na casa. “Primeiramente, obrigada pelas mensagens que me mandaram. Vim falar sobre as especulações de mais um ano achando que vou para o BBB. Não vou, falei que não ia. Estava sumido porque estava vivendo o término, curtindo minha família e amigas. Não vou para o BBB. Não porque eu não quero, eu iria, mas esse ano não chegou convite”, justificou. O BBB estreia na segunda-feira, 8 de janeiro. No dia 5 de janeiro, os participantes da 24ª edição serão divulgados, incluindo famosos e anônimos. Desta vez, Boninho afirmou que não irá confinar médicos. Entre as principais celebridades cotadas pela web, estão Simaria, Chico Moedas e Flora Matos.