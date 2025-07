Morre Eileen Fulton, a icônica atriz de ‘As the World Turns’, aos 91 anos

Causa da morte não foi informada, mas acontece depois de um período de saúde debilitada

Foto: Divulgação Eileen Fulton faleceu na segunda-feira (14), mas morte só foi anunciada no domingo (20)



A atriz Eileen Fulton, conhecida por seu papel marcante na novela “As the World Turns”, faleceu aos 91 anos em Asheville, Carolina do Norte. Sua morte ocorreu na última segunda-feira (14), mas só foi anunciada hoje pelo site TMZ. A causa exata do falecimento não foi revelada, mas acontece depois de um período com a saúde debilitada. Fulton possui trajetória impressionante, com mais de cinco décadas de atuação na televisão.

Eileen participou de 1798 episódios da famosa novela, que foi ao ar de 1960 até 2010. Sua jornada artística começou no Greensboro College, onde estudou teatro e música, antes de se mudar para Nova York em 1956 onde sua carreira engrenou a partir de 1960, quando ela apareceu no filme “Vendedora de Carícias”. Além de seu trabalho em novelas, Eileen Fulton também se destacou em peças teatrais, como em Quem Tem Medo de Virginia Woolf? e Our Private World.

Ao longo de sua carreira, ela foi reconhecida com diversos prêmios, incluindo o Soap Opera Digest em 1991 e o Daytime Emmy Awards em 2004, que celebraram suas contribuições significativas para a televisão.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA