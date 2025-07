EUA priorizam qualidade em acordos comerciais, diz secretário do Tesouro

Scott Bessent disse que Donald Trump decidirá sobre possível prorrogação de prazos e comentou a situação com a China: ‘Podemos avançar nas conversas’

EFE/EPA/SOICHIRO KORIYAMA Em relação ao Japão, o secretário destacou que a prioridade dos Estados Unidos é garantir um acordo vantajoso



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que a administração atual está mais focada na qualidade dos acordos comerciais do que na rapidez para finalizá-los. Em entrevista a CNBC, nesta segunda-feira (21) ressaltou que não há pressa para concluir negociações e que o presidente Donald Trump terá a palavra final sobre a possibilidade de estender o prazo que se encerra em 1º de agosto.

Bessent também comentou sobre a situação com a China. “Podemos avançar nas conversas. Com a China, podemos começar a conversar sobre o petróleo do Irã, o comércio deles com a Rússia. Eles são grandes compradores de petróleo russo e iraniano sob sanções.” Em relação ao Japão, o secretário destacou que a prioridade dos Estados Unidos é garantir um acordo vantajoso, independentemente das questões políticas internas do país asiático.

