Morre o cineasta Toni Venturi, aos 68 anos; presidente Lula lamenta perda do diretor

Toni Venturi faleceu após passar mal enquanto nadava na praia em São Sebastião, no litoral de São Paulo; segundo a família, ele será velado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (20)

Denise Andrade/AE Venturi dirigiu filmes como 'Cabra-Cega' (2005) e o documentário 'Rita Cadillac – A Lady do Povo' (2010)



O cineasta Toni Venturi morreu neste sábado (18), aos 68 anos, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, após passar mal enquanto nadava na praia. Venturi dirigiu e produziu filmes como “A Comédia Divina” (2017) e “Cabra-Cega” (2005), além de documentários como “Rita Cadillac – A Lady do Povo” (2010) e “Dentro da Minha Pele” (2020).

Segundo a família, Toni Venturi será velado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (20). Ele deixa a esposa Débora Duboc, atriz, e os filhos Theo e Otto. A cremação está prevista para terça-feira (21), ainda sem horário e local definidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do cineasta no X, dizendo que ele sempre “trabalhou por um cinema nacional forte”. “Toni Venturi foi cineasta, diretor de filmes de ficção e documentários. Sempre trabalhou por um cinema nacional forte, atuando para a organização e desenvolvimento do nosso setor audiovisual e por um Brasil democrático, com cultura, consciência social e solidariedade”, escreveu.

“Meus sentimentos e solidariedade para seus familiares, em especial sua esposa, Débora e filhos Theo e Otto, amigos, colegas e admiradores”, completou Lula. A ministra da Cultura Margareth Menezes também se manifestou publicamente.

Veja post do presidente Lula