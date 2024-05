Tony Ramos recebe alta de CTI, está lúcido e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O ator foi transferido para Unidade Semi-intensiva neste sábado (18) após passar por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural para tratar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16)

Globo/Paulo Belote O ator Tony Ramos completou recentemente 60 anos de carreira com trabalhos marcantes na TV, cinema e teatro



O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi transferido para Unidade Semi-intensiva neste sábado (18), segundo boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro após passar por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural para tratar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16).

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, em 16/05. O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/05), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro”, diz o boletim.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ator, que estava em cartaz em São Paulo, com a peça “O que só sabemos juntos”, ao lado da atriz Denise Fraga, foi levado ao hospital após passar mal e as sessões do espetáculo foram temporariamente suspensas pelo Tuca, na PUC-SP. Tony Ramos completou recentemente 60 anos de carreira com trabalhos marcantes na TV, cinema e teatro.