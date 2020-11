Morte de Tom Veiga: ‘Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho’, diz Ana Maria Braga

Ator, que interpretava Louro José no “Mais Você”, da TV Globo, foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo, 1º

Reprodução/Twitter/anamariabraga

Ana Maria Braga se manifestou após o anúncio do falecimento do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do programa “Mais Você”, da TV Globo. Os dois trabalharam juntos por mais de 20 anos e tinham uma relação muito próxima. Veiga foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo, 1º. A causa da morte ainda não foi divulgada. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração. E de toda minha solidariedade à família”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram.

O personagem Louro José foi criado por Ana Maria Braga em 1996. À época, Tom Veiga era assistente de estúdio do programa “Note e Anote”, quando a apresentadora trabalhava na TV Record, e chamou a atenção da apresentadora ao brincar com o fantoche. “Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional. E eu disse: ‘Vamos pôr o Louro.’ Fiz um primeiro rascunho do desenho e pedi para uma pessoa que desenvolvia bonecos fazê-lo. Ele nasceu todo mambembe. Depois a gente foi ajeitando, mudando a espuma, até que ele virou global – aí ficou um astro, lindo. É um filho mesmo”, disse Ana Maria Braga em um depoimento à TV Globo.