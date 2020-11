Morre Tom Veiga, intérprete do Louro José

Ator, que integrava o programa Mais Você ao lado de Ana Maria Braga, foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio

Morreu neste domingo, 1º, o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do programa “Mais Você”, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga –a informação foi divulgada pela emissora. Ele foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Veiga trabalhou na atração matinal por mais de 20 anos. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

