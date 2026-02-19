MPF processa TV Globo por pronúncia incorreta da palavra ‘recorde’

Ação do Ministério Público Federal aponta que emissora adota a forma equivocada ‘récorde’ em seus programas, o que pode deseducar a população

MPF-MG processa TV Globo por pronúncia incorreta da palavra 'recorde'



O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça contra a TV Globo pela forma como a emissora pronunciou a palavra “recorde” em seus programas. A informação foi noticiada pelo site F5 e confirmada pela Jovem Pan.

Segundo ação, apresentada no mês passado, a empresa tem usado repetidamente a pronúncia “récorde”, o que estaria em desacordo com a norma oficial da Língua Portuguesa. O MPF solicita que a emissora seja obrigada a corrigir a forma de falar a palavra e pede indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.

Pedido foi apresentado na Justiça Federal em Uberlândia (MG) pelo procurador da República Cléber Eustáquio Neves. No processo, o MPF afirma que, de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), da Academia Brasileira de Letras, a pronúncia correta é “recórde”.

O documento cita ainda que os principais dicionários do país seguem essa mesma orientação e não reconhecem “récorde” como a forma correta.

Deve educativo

De acordo com ação, a TV Globo, por operar por meio de uma concessão pública do Estado, tem o dever de cumprir finalidades educativas e informativas, previstas na Constituição. O órgão argumenta que a emissora, ao usar uma pronúncia considerada incorreta, estaria descumprindo essa função e contribuindo para que milhões de telespectadores aprendam a palavra erradamente.

A ação menciona reportagens exibidas em programas como o “Jornal Nacional” e telejornais regionais, nas quais a palavra teria sido pronunciada como “récorde”.

Para o Ministério Público, o uso repetido da pronúncia equivocada pode causar um “efeito multiplicador”, especialmente entre estudantes e candidatos a concursos públicos.

Pedido de decisão urgente

Além do pedido de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, o MPF solicita uma decisão urgente da Justiça para a TV Globo orientar repórteres, apresentadores e locutores a usar a pronúncia considerada correta.

O órgão pede que, caso a emissora descumpra a determinação, seja aplicada multa diária de R$ 50 mil.

Segundo o processo, o valor da indenização seria destinado como forma de reparar o que o MPF classifica como lesão ao patrimônio cultural imaterial, já que a Língua Portuguesa é considerada parte da identidade nacional.

A Jovem Pan procurou a TV Globo para manifestação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço da segue aberto para envio de posicionamento.