Murilo Rosa conta que esposa flagrou nudes de fãs em seu celular: ‘Direct é uma loucura’

Ator deu detalhes sobre ocasião em que a modelo Fernanda Tavares encontrou fotos de admiradoras peladas em suas redes sociais: ‘Sempre tem’

Reprodução/Instagram/@murilorosa_oficial Murilo Rosa é casado com a modelo Fernanda Tavares



O ator Murilo Rosa contou que recebe mensagens inesperadas de fãs na internet. Casado com a modelo Fernanda Tavares, ele afirmou, em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, que recorrentemente algumas admiradoras usam as redes sociais para lhe mandar nudes. Em uma das ocasiões, Tavares flagrou a mensagem no celular. “Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone. Ela nunca foi uma pessoa de pegar o telefone, vasculhar e olhar. Você está mostrando o vídeo que está passando no YouTube e vem aquela mensagenzinha. Teve uma vez que ela viu…”, disse. “Direct é uma loucura, você recebe… Ela não fica vendo essas coisas, mas sempre tem. Sempre teve várias. Mas eu não sou um cara que fala: ‘Olha aqui, amor, o que eu estou recebendo.’ Ela viu um negócio desses, não estava nada escrito, só tinha uma imagem. Expliquei para ela. Ela sabe que tem fãs, que as pessoas mandam e mandam”, esclareceu. Murilo Rosa vive um relacionamento com Fernanda Tavares há mais de 10 anos. A modelo conhecida internacionalmente já foi o rosto de marcas de luxo, como Versace e Louis Vuitton.