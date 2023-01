Lexa revela trato que fez com MC Guimê antes do ‘BBB 23’: ‘Me ligou e eu prometi’

Cantora mostrou nas redes sociais que está cumprindo o que combinou com o marido antes do confinamento

Reprodução/Instagram/lexa Lexa prometeu a MC Guimê que cuidaria dos pais dele no período do 'BBB 23'



A cantora Lexa revelou nas redes sociais que fez um trato com o marido, o cantor MC Guimê, antes dele ser pré-confinado para participar do “BBB 23”. Nas redes sociais, a dona do hit Sapequinha contou: “Quando o Guimê me ligou pela última vez antes de entrar no confinamento eu prometi que cuidaria dos pais dele aqui [fora]. Meus sogros são extremamente reservados, mas ontem consegui levá-los para o meu show e eles se divertiram tanto. Essa família Dantas é especial demais”. Os pais do funkeiro marcaram presença em uma apresentação que Lexa fez no último sábado, 14.

A cantora já tinha divulgado um trecho do seu último telefonema com Guimê. Na ocasião, ela caiu no choro e depois explicou que queria ter abraçado o marido antes dele ser confinamento, mas não conseguiu por estar na estrada. O “BBB 23” estreia nesta segunda-feira, 16, e, nesta manhã, a cantora contou como está sua expectativa para o início do jogo: “Estou ficando impressionada comigo, o quanto estou resiliente, óbvio que fico tensa, mas rapidamente me acalmo, foi dada a largada nos meses mais loucos”. Além do funkeiro, estão no Camarote desta edição famosos como Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Key Alves e Cara de Sapato e Gabriel Santana.