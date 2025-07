Museu da Imaginação vira ponto de encontro para crianças e famílias com jogos e atividades durante as férias de julho

Espaço interativo na zona oeste de São Paulo abre todos os dias do mês com programação especial, jogos de cartas, atividades lúdicas e muito estímulo à criatividade fora das telas

Divulgação Ambientes imersivos, jogos de cartas e estações criativas transformam o Museu da Imaginação em um parque cultural para as férias de julho



Julho chegou e, com ele, aquela missão deliciosa e desafiadora de entreter os pequenos durante as férias escolares. Para quem busca uma opção fora do óbvio, o Museu da Imaginação, localizado na zona oeste de São Paulo, preparou uma programação especial que promete conquistar crianças e adultos.

Até o fim do mês, o espaço interativo estará aberto todos os dias, das 9h às 18h, com uma série de experiências voltadas ao universo da criatividade, do conhecimento e da diversão. No segundo andar, uma ala foi transformada em área de jogos com mesas, cartas e tabuleiros desenvolvidos especialmente para o público infantil – com desafios que estimulam o raciocínio, a concentração e, claro, a interação entre pais e filhos.

A proposta é incentivar atividades fora das telinhas, promovendo encontros que misturam aprendizado com muita ludicidade. Entre os destaques da programação estão os jogos da linha infantil da Copag, referência nacional no segmento, que assina a curadoria dessa nova experiência.

Com três andares dedicados ao brincar inteligente, o Museu da Imaginação é uma boa pedida para as famílias que querem curtir as férias de forma criativa, leve e educativa.

Serviço

2º andar do Museu da Imaginação – São Paulo

De 01 a 31 de julho

Todos os dias, das 9h às 18h

Faixa etária: livre

Ingressos à venda no site: https://museudaimaginacao.org.br/