Wagner Moura é cotado para o Emmy Awards 2025, aponta revista americana

A revista Variety divulgou, nesta quinta-feira (10), sua tradicional lista de previsões para os indicados ao Emmy Awards 2025. Entre os nomes cotados para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em série limitada ou antológica, está o ator Wagner Moura, reconhecido por sua atuação em Ladrões de Drogas, série disponível na Apple TV+. Moura divide espaço na lista de apostas com nomes como Owen Cooper (Adolescência), Javier Bardem (Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais), Ashley Walters (Adolescência), Rob Delaney (Morrendo por Sexo) e Rhenzy Feliz (Pinguim). A divulgação oficial dos indicados está marcada para a próxima terça-feira (15), enquanto a cerimônia de entrega da 77ª edição do Emmy ocorrerá no dia 14 de setembro.

A série ‘Ladrões de Drogas’

Ladrões de Drogas acompanha a trajetória de dois amigos que fingem ser traficantes para roubar entorpecentes, mas acabam se envolvendo em uma missão mortal ao desmantelar uma poderosa rota de narcóticos na costa leste dos Estados Unidos. A série conta ainda com Brian Tyree Henry no elenco principal, além de nomes como Marin Ireland, Kate Mulgrew, Amir Arison, Dustin Nguyen e Ving Rhames. Criada por Peter Craig, a produção tem direção de Ridley Scott no episódio inaugural, em que também é creditado como produtor executivo.

Prêmio em Cannes e aposta no Oscar 2026

O bom momento na carreira de Wagner Moura não para por aí. A mesma edição da Variety também apontou o ator como possível indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026, pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção, ambientada nos anos 1970, narra o retorno de um professor universitário a Recife em plena ditadura militar, numa tentativa de reencontrar o filho caçula. Baseado no livro homônimo de Dennis Tafoya, o longa tem recebido forte aclamação da crítica internacional. A performance de Moura em O Agente Secreto lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025, tornando-o o primeiro brasileiro a conquistar essa honraria. O filme também consagrou Kleber Mendonça Filho, que levou o prêmio de Melhor Direção – feito inédito para o Brasil desde Glauber Rocha. A estreia da obra em Cannes, em 18 de maio, foi marcada por uma ovação de cerca de quinze minutos e comentários positivos da imprensa especializada, que classificou o filme como “obra-prima” e “monumental”.

