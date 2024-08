Museu da Língua Portuguesa terá entrada gratuita aos fins de semana até 31 de dezembro

Quem visitar o espaço poderá prestigiar e ter acesso à exposição principal e à mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

Divulgação/Museu da Língua Portuguesa Crianças até 7 anos entram de graça todos os dias



O Museu da Língua Portuguesa anunciou nesta quinta-feira (29) que agora terá os finais de semana gratuitos até o dia 31 de dezembro. Anteriormente, os sábados já eram de graça, entretanto, agora os domingos também serão. O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Nos outros dias da semana, o ingresso custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). Crianças até 7 anos entram de graça todos os dias, assim como professores e funcionários de redes públicas de ensino, de qualquer nível. O Museu fecha apenas às segundas-feiras para manutenção.

Quem visitar o espaço poderá prestigiar e ter acesso à exposição principal e à mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil – com curadoria de Tiganá Santana, esta ficará em cartaz até 31 de janeiro.

Com outras experiências audiovisuais, lúdicas e interativas, a exposição principal apresenta a diversidade da língua portuguesa falada no território brasileiro e em outras partes do mundo. Na instalação Nós da Língua, por exemplo, o visitante descobre as características sociais, políticas e culturais de outros países e territórios que falam português, como Angola, Moçambique e Timor Leste.

Já a experiência Palavras Cruzadas mostra a origem de diversas palavras que compõem o nosso vocabulário. Entre elas, jururu, que tem origem na língua tupinambá, banguela, que vem da língua africana quicongo, e omelete, oriunda da língua francesa.

A mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil destaca a presença de línguas de África, como iorubá, efe-fon e as do grupo bantu, no português falado no Brasil. Para isso, o curador do projeto, o músico e filósofo Tiganá Santana, se vale de obras de artistas contemporâneos, como Aline Motta e Rebeca Carapiá. Ele ainda selecionou vídeos onde são exibidas várias manifestações afro-brasileiras nas áreas da música e da fotografia.

Por fim, aos sábados e domingos, ocorrem visitas temáticas pela exposição principal e pelo prédio histórico da Estação da Luz. Também gratuitas, elas são organizadas pelo Núcleo Educativo.