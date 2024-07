Museu de Londres lança exposição para celebrar os 65 anos da boneca Barbie

Apresentação começa com a ‘Barbie número 1’ e passa por todos os modelos lançados, mostrando a evolução

BENJAMIN CREMEL / AFP Assistente de galeria olha para duas bonecas Barbie “Totally Hair” durante a sessão fotográfica “Barbie: The Exhibition” no Design Museum em Londres



O Museu do Design de Londres inaugurou na sexta-feira (28) uma exposição dedicada à boneca Barbie, que completa 65 anos de história, com mais de 180 modelos, incluindo um que esteve seis meses no espaço em 2022. As peças mostram a evolução da “boneca mais famosa do mundo” desde a sua criação vem ao público um ano após o lançamento do filme homônimo de Greta Gerwig, estrelado pela atriz Margot Robbie. A exposição começa com a “Barbie número 1”, primeiro modelo criado em 1959 pela empresa americana Mattel, e também apresenta a surfista “Sunset Malibu Barbie”, muito popular na década de 1970, e a “Barbie Totally Hair”, de 1992, com seus longos cabelos, a mais vendida no mundo com 10 milhões de exemplares. As primeiras Barbies negras ou cadeirantes também integram a exposição. Os organizadores da mostra disseram estar orgulhosos de exibir “a única Barbie que já esteve no espaço”. Este modelo de boneca foi pensado para se parecer com a italiana Samantha Cristoforetti, a primeira europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (ISS). A astronauta italiana viajou ao espaço com a boneca durante seis meses em 2022. A exposição também dedica uma seção a Ken, o eterno companheiro masculino da Barbie, e também à sua irmã mais nova, Skipper.

*Com informações da AFP