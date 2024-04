Música ‘Leão’ do rapper Xamã é a mais ouvida do Brasil em 2023; confira lista

Segundo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), música do rapper Xamã foi a mais tocada em shows no país em 2023

Conforme informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), no ano de 2023, a música Leão, do rapper Xamã, foi a mais tocada em shows no país. Originalmente lançada em 2020, a música foi regravada pela eternaantes de sua morte em 2021 e com a gravação conseguiu superar artistas comoem termos de reproduções ao vivo. Ainda segundo o Ecad, os brasileiros tiveram uma preferência por músicas nacionais, mesmo sem divulgar os montantes específicos arrecadados com os direitos autorais.