Adele revela durante show que fará pausa da carreira: ‘Não vão ouvir falar de mim’

Durante um show feito neste domingo, 26, Adele anunciou que vai estender sua turnê por mais alguns meses, mas enfatizou que depois disso dará um tempo na carreira. A artista, que fez uma série de apresentações no Caesars Colosseum, em Las Vegas, voltará ao mesmo local em junho para uma nova rodada de shows que vai se estender até novembro. “Eu me sinto tão segura aqui. Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. Minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem, mas quanto maior foi ficando minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fiquei. Eu saio com meus cachorros, meu filho e meu namorado, e converso com minha empregada. Nas sextas e sábados, fico realmente ansiosa para vir [a Vegas] e é como sair à noite e ver meus amigos. Isso me trouxe de volta à vida”, declarou a artista britânica no show que seria o último da turnê, divulgou o The Sun.

Adele contou ao público que geralmente fica “com frio na barriga e nervosa” quando vai fazer uma apresentação e, por isso, sempre faz uma oração e cruza os dedos antes de subir no palco. Os shows em Las Vegas foram diferentes e a deixaram tão à vontade que ela não sentiu todo esse nervosismo. “Não fico ansiosa com esses shows. Foram os melhores quatro meses da minha carreira. Este show me trouxe muita alegria. Eu adorei fazer isso. Foi uma surpresa maravilhosa perceber o quanto eu adorei, porque sou uma artista muito ansiosa.” A cantora de Someone Like You também explicou que seu relacionamento com Rich Paul influenciou na hora de optar por realizar seus shows em um lugar específico e ao invés de sair em turnê pelo mundo.

“Não posso deixar esta vida que estou tentando construir. A conveniência disso, por mais egoísta que pareça, foi maravilhosa, porque para mim é o melhor dos dois mundos”, comentou. Pensando nos fãs que não terão a possibilidade de ir assistí-la em Las Vegas, Adele decidiu que vai gravar um show especial em junho para posteriormente disponibilizar ao público. Após essa segunda rodada de shows, que termina em novembro deste ano, a artista deixará os holofotes por tempo indeterminado. “Vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim. Porque vocês sabem o que eu sou: eu sou totalmente reclusa”, concluiu.