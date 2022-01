Shows de Adele nos EUA não teriam sido cancelados por surto de Covid-19; saiba o motivo

Cantora adiou as apresentações no último minuto por estar insatisfeita com a produção, diz site americano

Reprodução/Twitter/Adele Adele chorou ao anunciar que estava adiando shows em Los Vegas, nos EUA



O adiamento de uma série de shows que a cantora Adele faria em Las Vegas, nos Estados Unidos, agora em janeiro pegou os fãs de surpresa. Na última quinta-feira, 20, a artista britânica postou um vídeo nas redes sociais no qual chorou ao dizer que as apresentações não poderiam acontecer porque houve um surto de Covid-19 na sua equipe. No entanto, o TMZ divulgou que fontes ligadas ao Caesars Palace, local em que aconteceria os shows, afirmaram que o cancelamento aconteceu porque Adele está descontente com a produção. A cantora não teria gostado dos cenários pensados para a apresentação, do coro, do sistema de som e de outros elementos associados aos shows. De acordo com o TMZ, os profissionais envolvidos no projeto não conseguiram satisfazer as demandas da artista, que sentiu que vários elementos “não estavam bons o suficiente”.

Adele teria cancelado as apresentações no último minuto e deixou os profissionais do Caesars “chocados”, pois as equipes estavam trabalhando duro desde dezembro para a realização do evento. Uma das fontes chegou a dizer que não adiantaria tentar fazer reajustes, pois Adele nunca está satisfeita com os resultados. Sobre o surto de Covid-19, os profissionais do Caesars, cujas identidades não foram reveladas, afirmaram que não podem falar pela equipe da artista, mas disseram que eles estavam prontos e dispostos para realizar o evento. O TMZ tentou contato com a equipe de Adele, mas não obteve retorno. A expectativa é que a artista faça pelo menos alguns dos shows adiados em fevereiro. Nas redes sociais, ela disse que “todas as datas serão remarcadas” e que passará “mais informações em breve”. No final do ano passado, Adele lançou um novo álbum chamado “30” e, em pouco tempo, bateu recordes de vendas e emplacou hits como Easy on Me.