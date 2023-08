Agente de Kevin O Chris detona Dennis DJ e manda derrubar remix de ‘Tá OK’: ‘Você é um safado’

Empresário Dudu Traineras alegou que seu agenciado foi tratado pelo DJ apenas como ‘convidado’ da atração internacional

Reprodução/Instagram/@kevinochris Kevin e Dennis DJ escreveram e produziram a música 'Tá OK'



Dudu Traineras, empresário de Kevin O Chris, utilizou suas redes sociais para detonar Dennis DJ. A treta tem relação com a música “Tá OK”, escrita e produzida pela dupla de funkeiros. Após virar sucesso nacional, a canção ganhou um remix com os colombianos Karol G e Maluma. Segundo o agente, Dennis teria tratado Kevin apenas “como convidado” da atração internacional. “Você não é brabo, é safado. A música foi o Kevin que escreveu do começo até o final, você não tem um pingo na letra. Vem ofuscar o moleque por causa de um remix e tomar a música do moleque. Você deu sorte porque falou direto com ele, nessa música você nem ia existir, aliás, nenhuma contigo. Você não representa o funkeiro, representa a fama e quem tem mais e pode te jogar você lá para cima. Você não ajuda ninguém”, disparou Dudu, que prometeu retirar a faixa do ar. “Você é safado e vou cair com o remix, a outra. Estou engasgado contigo há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk”, continuou.