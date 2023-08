O que se sabe sobre as acusações de assédio sexual envolvendo a cantora Lizzo?

Ex-bailarinas da equipe da artista afirmam que ela teria criado um ambiente de trabalho hostil e fez comentários sobre o peso de funcionários

Reprodução/Instagram/lizzobeeating/28.07.2021 Lizzo, estrela da música pop nos Estados Unidos, é conhecida pelo discurso body positivity,



A cantora Lizzo foi acusada de assédio sexual por três ex-bailarinas. Segundo a NBC News, as profissionais Arianna Davis, Noelle Rodriguez e Crystal Williams afirmaram que a artista americana proporcionava um ambiente de trabalho hostil e as obrigou a tocar nas partes íntimas de funcionário de uma boate em Amsterdã. Lizzo, que é conhecida por seu discurso body positivity, também foi acusada de constranger funcionária e reclamar de seu peso. O processo foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. Após a divulgação das denúncias, outros colegas de trabalho de Lizzo prestaram apoio às dançarinas nas redes sociais e revelaram ter passado por situações similares com a cantora. Sophia Nahli Alison, que dirigiu documentário sobre a musicista, afirmou ter se demitido por dificuldades na convivência. “Fui desrespeitada, testemunhei o quão arrogante e cruel ela é”, escreveu. O caso respingou até mesmo na atual turnê de Beyoncé. A cantora retirou o nome de Lizzo da letra do remix da canção “Break My Soul”, uma das músicas do seu repertório ao vivo, que homenageava ela e outras artistas negras, como Nina Simone e Lauryn Hill. Lizzo ainda não se pronunciou sobre as acusações.