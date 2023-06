Alanis Morissete vem ao Brasil para show exclusivo em novembro; saiba detalhes

Cantora confirmou evento em São Paulo para apresentação única na América do Sul em comemoração aos grandes sucessos de sua carreira

Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Alanis Morissette fará show único no Allianz Parque



A cantora Alanis Morissete vem ao Brasil para show exclusivo na América do Sul. Nesta sexta-feira, foi confirmado que ela se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 14 de novembro deste ano. O evento comemora os 25 anos do terceiro álbum de estúdio da canadense, “Jagged Little Pill”, que trouxe sucessos como “Ironic” e “You Oughta Know”. Esta será a primeira vez em que a cantora vem ao país em 12 anos , uma vez em que a cantora tem realizado perfomances pontuais no exterior nos últimos anos. As vendas para o show começam na próxima terça-feira, 20, para clientes Santander, a partir das 10h nas plataformas oficiais da Eventim. No dia 22, no mesmo horário, será a vez das vendas gerais. Para vendas físicas, os interessados devem se dirigir ao Estádio do Pacaembu, que fará atendimento na bilheteria a partir das 12h das datas citadas. As compras podem ser parceladas em até 3x para o público geral e 5x para clientes do banco patrocinador. Confira abaixo os preços para o show de Alanis Morissette:

Cadeira superior: R$ 225 (meia-entrada) | R$ 450 (inteira)

Pista: R$ 275 (meia-entrada) | R$ 550 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 320 (meia-entrada) | R$ 640 (inteira)

Pista Premium: R$ 380 (meia-entrada) | R$ 760 (inteira)