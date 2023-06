Após término com Mel Maia, MC Daniel compartilha dicas de musculação e skincare; entenda

Em stories, funkeiro pediu para seguidores que trabalhem com marmita e suplementação e treinos entrem em contato e anunciou que irá compartilhar seus treinos para incentivar fãs

Depois de oficializar o término com a atriz Mel Maia, o funkeiro MC Daniel compartilhou registros nas redes sociais dizendo que vai se dedicar ao seu corpo e aos treinos físicos e fazendo skincare. Em publicações feitas nos stories do Instagram, o funkeiro compartilhou um vídeo no qual pede para que fãs que trabalhem na área da saúde mandem “um salve”. “Terminei meu treino. Vou deixa vocês acompanharem a evolução. Quem trabalha com qualquer tipo de situação, corpo e saúde manda um salve. Preciso de marmita, treino, suplementação e acompanhamento com nutrólogo”, diz o cantor, que continua, no storie seguinte: “Vou postando para vocês acompanharem a evolução, família. Quero incentivar vocês. Se cuidem, cuidem da sua mente e do seu corpo”. Em seguida, o cantor aparece fazendo churrasco e ao lado de amigos, como o trapper Oruam.