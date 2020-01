Lindsay Lohan diz que seu novo álbum chega em fevereiro

Reprodução Este será o terceiro trabalho de estúdio da cantora



“Xanax”, a primeira música de Lindsay Lohan, foi lançada em setembro do ano passado com a promessa de que o novo álbum da cantora chegaria logo em seguida. E, para alívio dos fãs, parece que o momento está próximo: Lindsay garantiu que o novo trabalho chega no fim de fevereiro.

A artista revelou a previsão ao responder o comentário de um seguidor no Instagram. Antes ela até já havia publicado uma suposta capa do disco, mas apagou logo em seguida.

Em 2004, Lindsay Lohan lançou o seu primeiro álbum, “Speak”, e ganhou disco de platina. Ela também teve o disco “A Little More Personal (Raw)”, de 2005. O último single foi “Bossy”, de 2008.