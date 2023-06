Amiga de Madonna revela estado de saúde da cantora; confira 

A Rainha do Pop deu entrada num hospital de Nova Iorque, em 24 de junho, após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana

Reprodução/Instagram/madonna Madonna estava internada por causa de uma infeccção bacteriana



Madonna avançou no processo de recuperação de uma infecção bacteriana. A informação foi revelada na madrugada nesta quinta-feira, 29, pela atriz Rosie O’ Donnell, amiga da cantora. “Ela está se sentindo bem”, resumiu, em sua conta no Instagram. De acordo com a mídia norte-americana, a “Rainha do Pop” deixou a UTI de um hospital localizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na manhã de hoje e continuará o tratamento em sua residência. Até o momento, Madonna e sua equipe de comunicação ainda não confirmaram a informação. Empresário da estrela mundial, Guy Oseary revelou ontem que ela estava hospitalizada desde 24 de junho. Segundo o agente, a dançarina de 64 anos precisará dar uma pausa na carreira antes de iniciar sua turnê. “Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que incluem a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados”, escreveu Oseary, nas redes sociais. Prevista inicialmente para começar em 15 de julho na cidade de Vancouver, no Canadá, a estreia de “Celebration” já tinha ingressos esgotados. Durante esta turnê, a maior cantora pop do mundo deve percorrer 43 cidades.