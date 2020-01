Pabllo Vittar lança remix de ‘Amor de Que’ com JS Mão de Ouro e Thiaguinho MT

Reprodução/Instagram Hit do '111' ganhou versão brega funk com os dois maiores nomes do gênero



Uma das faixas do “111“, álbum de Pabllo Vittar que teve sua primeira parte lançada em novembro, “Amor de Que” acaba de ganhar um remix brega funk com ninguém menos que JS Mão de Ouro e Thiaguinho MT, os dois grandes responsáveis pela difusão do gênero no sudeste.

A dupla está bombando com “Tudo OK”, faixa-chiclete que promete arrasar nos blocos do Carnaval 2020. Com Kevin O Chris e Felipe Origimal, JS também é responsável por “Hit Contagiante”, a versão remix do sucesso “Evoluiu”.

Agora eles se uniram com a Pabllo para tentar emplacar mais uma música nas paradas carnavalescas. A drag brasileira se prepara para uma turnê na Europa nos próximos meses, mas antes já está previsto o lançamento da segunda parte do “111”.

Confira o remix de ‘Amor de Que’: