Ana Castela reage após ser questionada sobre namoro com Zé Felipe: ‘Quer cortar’?

Os dois foram vistos juntos em shows e eventos, o que alimentou rumores de um relacionamento

Ettore Chiereguini/Agif/Estadão Conteúdo Ana Castela canta o Hino do Brasil na Arena Corinthians, no jogo da NFL realizado em São Paulo



A cantora sertaneja Ana Castela foi a atração principal de um evento em Montividiu, cidade a 274 km de Goiânia (GO), e fugiu de perguntas sobre um possível relacionamento com o cantor Zé Felipe. Durante entrevista, a artista foi questionada pelo jornalista Cristian Gomes sobre seu coração e respondeu apenas que estava “ótimo” e “em paz”. Quando indagada sobre Zé Felipe, ela desconversou e brincou: “Então… isso daí não… quer cortar?”.

Os rumores sobre um possível romance entre os dois cantores sertanejos circulam desde junho. Apesar de algumas evidências nas redes sociais, ambos negam o envolvimento. Em julho, a equipe de Zé Felipe esclareceu que ele e Ana Castela não estão namorando, explicando que a cantora apenas o acompanhou como amiga em uma visita a parques em Orlando, nos Estados Unidos.

Ana Castela está solteira desde dezembro de 2024, após o término do namoro com Gustavo Mioto, enquanto Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram a separação em maio deste ano. Recentemente, a cantora e o filho de Leonardo foram vistos juntos em shows e eventos, o que reacendeu especulações sobre a relação.

Em meio a rumores e shows sertanejos, Boiadeira viveu nesta sexta-feira (5) uma experiência incomum. Ela cantou o Hino Nacional na Arena Corinthians, em Itaquera, na abertura do jogo que a NFL promoveu em São Paulo, entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Torcedora do Timão, Ana foi presenteada com uma camisa do clube.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA