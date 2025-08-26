Jovem Pan > Entretenimento > Música > Festa do Peão de Barretos movimenta bilhões e impulsiona o ‘agronejo’ a conquistar novos públicos

Festa do Peão de Barretos movimenta bilhões e impulsiona o ‘agronejo’ a conquistar novos públicos

Estimativa aponta mais de R$ 1,2 bilhão gerado com o tradicional evento no interior paulista, 900 mil visitantes e impacto turístico que ultrapassará R$ 395 milhões

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 11h54 - Atualizado em 26/08/2025 11h55
  • BlueSky
Divulgação/Alisson Demetrio Barretos vem se consolidando como o palco global do agronejo, gênero que mistura sertanejo com lifestyle do agro e festas de rodeio Barretos vem se consolidando como o palco global do agronejo, gênero que mistura sertanejo com lifestyle do agro e festas de rodeio

A Festa do Peão de Barretos mostrou em 2025 que é muito mais que um rodeio: é um fenômeno cultural e econômico. Serão mais de R$ 1,2 bilhão movimentados em poucos dias, 900 mil visitantes e impacto turístico que ultrapassará R$ 395 milhões na região. Mas além da economia, Barretos vem se consolidando como o palco global do agronejo, gênero que mistura sertanejo com lifestyle do agro e festas de rodeio — e que está furando a bolha para alcançar novos públicos.

O cantor Gabriel Sales, uma das novas vozes do movimento e já com mais de 20 milhões de streams, afirma que o evento “ajuda muito o agronejo a furar a bolha”. “É a maior festa de peão da América Latina, conhecida no mundo todo, e é onde o agronejo tem dominado”, afirma. “Um cantor que tem sua música tocada em Barretos ganha uma visibilidade enorme. Para quem não entende o tamanho, eu comparo a ter uma música no Lollapalooza ou Rock in Rio”, completa.

Agronejo

O agronejo remonta ao início da década de 2010, quando artistas começaram a incorporar em suas letras e videoclipes referências explícitas ao universo agropecuário. Caminhonetes, fazendas, gado, colheitas e a vida no interior tornaram-se elementos recorrentes, substituindo, em parte, a temática mais urbana e romântica do sertanejo que o precedeu. Além de Gabriel Sales, artistas como Ana Castela, Luan Pereira e Us Agroboy são outros nomes que lideram essa nova onda, com hits que dominam as paradas musicais e plataformas de streaming.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Um dos pilares do sucesso do Agronejo reside em sua capacidade de dialogar diretamente com um público vasto e engajado. O agronegócio, responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, emprega milhões de pessoas e movimenta uma economia muito forte. O agronejo oferece uma trilha sonora que ressoa com a identidade e o orgulho de quem vive e trabalha no campo, bem como de seus admiradores urbanos que se conectam com a rusticidade e autenticidade da vida rural.

A estética visual também é um componente crucial do estilo. Videoclipes repletos de paisagens rurais deslumbrantes, rodeios, máquinas agrícolas modernas e o figurino característico – chapéus, botas e camisas xadrez – são fatores imprescindíveis para criar uma atmosfera imersiva.

Leia também

Tarcísio de Freitas lidera disputa pelo governo de São Paulo, diz Paraná Pesquisas
Deputado Thiago Manzoni diz que no Brasil de hoje 'é cada vez mais difícil provar que o crime não compensa'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >