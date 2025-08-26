Festa do Peão de Barretos movimenta bilhões e impulsiona o ‘agronejo’ a conquistar novos públicos

Estimativa aponta mais de R$ 1,2 bilhão gerado com o tradicional evento no interior paulista, 900 mil visitantes e impacto turístico que ultrapassará R$ 395 milhões

Divulgação/Alisson Demetrio Barretos vem se consolidando como o palco global do agronejo, gênero que mistura sertanejo com lifestyle do agro e festas de rodeio



A Festa do Peão de Barretos mostrou em 2025 que é muito mais que um rodeio: é um fenômeno cultural e econômico. Serão mais de R$ 1,2 bilhão movimentados em poucos dias, 900 mil visitantes e impacto turístico que ultrapassará R$ 395 milhões na região. Mas além da economia, Barretos vem se consolidando como o palco global do agronejo, gênero que mistura sertanejo com lifestyle do agro e festas de rodeio — e que está furando a bolha para alcançar novos públicos.

O cantor Gabriel Sales, uma das novas vozes do movimento e já com mais de 20 milhões de streams, afirma que o evento “ajuda muito o agronejo a furar a bolha”. “É a maior festa de peão da América Latina, conhecida no mundo todo, e é onde o agronejo tem dominado”, afirma. “Um cantor que tem sua música tocada em Barretos ganha uma visibilidade enorme. Para quem não entende o tamanho, eu comparo a ter uma música no Lollapalooza ou Rock in Rio”, completa.

Agronejo

O agronejo remonta ao início da década de 2010, quando artistas começaram a incorporar em suas letras e videoclipes referências explícitas ao universo agropecuário. Caminhonetes, fazendas, gado, colheitas e a vida no interior tornaram-se elementos recorrentes, substituindo, em parte, a temática mais urbana e romântica do sertanejo que o precedeu. Além de Gabriel Sales, artistas como Ana Castela, Luan Pereira e Us Agroboy são outros nomes que lideram essa nova onda, com hits que dominam as paradas musicais e plataformas de streaming.

Um dos pilares do sucesso do Agronejo reside em sua capacidade de dialogar diretamente com um público vasto e engajado. O agronegócio, responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, emprega milhões de pessoas e movimenta uma economia muito forte. O agronejo oferece uma trilha sonora que ressoa com a identidade e o orgulho de quem vive e trabalha no campo, bem como de seus admiradores urbanos que se conectam com a rusticidade e autenticidade da vida rural.

A estética visual também é um componente crucial do estilo. Videoclipes repletos de paisagens rurais deslumbrantes, rodeios, máquinas agrícolas modernas e o figurino característico – chapéus, botas e camisas xadrez – são fatores imprescindíveis para criar uma atmosfera imersiva.