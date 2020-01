De volta à música, Anahí divulga trecho da inédita ‘Latidos’; confira

Reprodução/Instagram Canção é inspirada em Manuel, filho da cantora hoje com três anos



Anahí está de volta ao mundo da música e, de surpresa, compartilhou com os fãs o trecho de seu próximo trabalho, “Latidos”, que chega completa na próxima sexta-feira (24).

A canção foi escrita para Manuel, filho da cantora, hoje com três anos. “Tinha esse pedacinho do meu coração guardado faz tempo. Manu foi a inspiração e seria um presente apenas para ele. Um dia pensei que devia compartilhá-la, deixam que a façam suas e possa tocar seus corações”, escreveu a mexicana no Instagram.

No fim do ano passado, Anahí se reuniu com seus ex-colegas de RBD em um registro emocionante compartilhado nas redes sociais. Os fãs, é claro, logo especularam o retorno da banda, que fez sucesso no início dos anos 2000.

O ator Alfonso Herrera, no entanto, negou a possibilidade de um retorno em conjunto aos palcos. Anahí, por sua vez, também não confirmou novos trabalhos além do single “Latidos”.

Ouça o trecho da canção: