Anitta conquista prêmio no VMA 2024 de Melhor Videoclipe Latino por ‘Mil Veces’

Cantora apresentou suas canções ‘Savage Funk’ e ‘Alegria’, em colaboração com Tiago PZK, no palco da premiação americana; artista já foi premiada em 2022 e 2023

Montagem: Instagram/@anitta Anitta foi amplamente elogiada pela crítica internacional após sua performance no Video Music Awards



Anitta foi amplamente elogiada pela crítica internacional após sua performance no Video Music Awards (VMA), realizado em Nova York. Durante o evento, a artista apresentou suas canções “Savage Funk” e “Alegria”, em colaboração com Tiago PZK, além de lançar a nova faixa “Paradise”, que conta com a participação de Fat Joe e DJ Khaled. A revista Rolling Stone destacou a apresentação de Anitta, elogiando não apenas sua performance, mas também a coreografia e a qualidade da equipe de dançarinos que a acompanhou. A Billboard, por sua vez, fez menção à diversidade linguística presente nas músicas da cantora, ressaltando a habilidade dela em misturar diferentes idiomas em suas letras. A Cosmopolitan também se juntou aos elogios, enfatizando o comprometimento de Anitta com sua arte e a energia que trouxe ao palco.

A revista People comentou sobre o visual da artista, que optou por um vestido branco que evocava a estética de um traje de noiva, chamando a atenção dos espectadores. Além de sua performance marcante, Anitta conquistou seu terceiro prêmio de Melhor Videoclipe Latino, desta vez pela canção “Mil Veces”, consolidando ainda mais sua presença na cena musical internacional.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA