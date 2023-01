Anitta é enganada por fã em show e brinca ao descobrir farsa: ‘Vai embora, golpista’

Mulher que estava na plateia fingiu ser estrangeira para subir no palco e tirar uma foto com a artista

Reprodução/Twitter/anittapractice Anitta foi enganada por uma fã que fingiu ser estrangeira para subir no palco



A cantora Anitta foi enganada por uma fã, que fingiu ser estrangeira para subir no palco e tirar uma foto com ela. A dona do hit Envolver já entrou no clima do carnaval e realizou no último domingo, 15, a primeira apresentação dos “Ensaios da Anitta”. O show aconteceu no Memorial da América Latina, na zona Oeste de São Paulo. Ao notar que foi enganada pela fã, a cantora disse: “Olha só, a ‘mona’ fingiu que era gringa para subir aqui. Respeitei. P*ta que pariu. Cadê a tatuagem?”. A fã então mostrou seu braço – provavelmente com uma tatuagem em homenagem à Anitta – e a cantora falou: “Maravilhosa. Faz uma foto aqui da mentirosa”. Na sequência, ela ainda brincou: “Vai embora, golpista. Mete o pé”. Durante o show, a poderosa, que usou um look inspirado em Anita Garibaldi, dividiu palco com artistas como Gloria Groove, Valesca Popozuda e Filipe Ret. Diversos famosos também marcaram presença no evento, incluindo o ator Reynaldo Gianecchini, a atriz Marina Ruy Barbosa, o ator Ricardo Tozzi, a apresentadora Maisa Silva, a atriz Klara Castanho, o cantor Fiuk, a cantora Cleo, a humorista Dani Calabresa e a ex-BBB Fernanda Keulla. No perfil oficial do evento, foi descrito que este será “o maior carnaval da Anitta de todos os tempos”.