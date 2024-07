Anitta é queimada por água-viva durante passeio em Ibiza

Cantora usou os stories para falar sobre o acidente e mostrar os hematomas; apesar do susto, ela está bem

Reprodução/Instagram/@anitta Cantora mostrou como ficou hematomas após o incidente



A cantora Anitta, 31 anos, compartilhou nos stories nesta quarta-feira (10), que foi queimada por águas-vivas enquanto nadava no mar de Ibiza, na Espanha. A musa que passa com a turnê “Baile Funk Experience” pela Europa, disse que nunca sentiu uma dor como aquela, mas, que apesar do susto e dos hematomas está bem. “Gente, foi uma dor que nunca senti na vida. A coisa mais horrível. Fui eletrocutada, literalmente. Me queimei inteira dando soco”, revelou em trecho dos vídeos compartilhados hoje. “Foi uma experiência nunca antes sentida. Está tudo certo, foi uma dor do fim da vida por uma hora mais ou menos, mas está tudo bem. Senti ela vir na minha cara, na minha boca, que ficou imensa. E ainda fui na água depois”, explicou.