Atriz brasileira interpreta papel principal em série documental americana sobre caso de homicídio

Uma atriz brasileira foi escolhida para interpretar o papel principal em uma série documental americana que retrata um caso de homicídio que chocou os Estados Unidos. Fabiana Mattedi, natural da Bahia, interpreta Narcy Novack, condenada pelo brutal assassinato de seu marido em 2009, na série intitulada “Miami: Assassinato, Glamour & Ganância”. A trama, lançada em junho sob o título “Sins of the South”, é exibida no quinto episódio da série no canal virtual Oxygen, especializado em histórias de crimes reais. O enredo gira em torno do assassinato de Ben Novack Jr., herdeiro do hotel Fontainebleau, em Miami, encontrado amarrado e com os olhos arrancados em Nova York.

Fabiana Mattedi, que reside em Nova York desde 2017, descreveu a experiência de interpretar Narcy como um desafio de improvisação, já que as cenas foram desenvolvidas no set com base nos fatos reais e nas orientações do diretor. A atriz já havia atuado em outros projetos dramáticos, como o curta “The Drain”, no qual interpretou uma mãe afetada pelo alcoolismo do marido. O sucesso do gênero “true crime” tem impulsionado a produção de diversas séries e filmes ao redor do mundo, com canais dedicados exclusivamente a esse tipo de conteúdo. No Brasil, a tendência também se reflete em produções baseadas em casos reais, como os filmes sobre os casos de Isabella Nardoni e do casal Richthofen, disponíveis em plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video.

