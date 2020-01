Anitta posta vídeo cantando música de Pabllo Vittar; veja

Anitta postou um vídeo no Instagram cantando a música ‘Amor de Que’, de Pabllo Vittar

Reprodução/YouTube Anitta e Pabllo Vittar parecem ter deixado a treta para trás



Parece que a treta entre Anitta e Pabllo Vittar realmente ficou para trás. Neste sábado (18), a funkeira postou um vídeo nos stories do Instagram cantando o hit de Pabllo “Amor de Que” e deu mais um indício de que elas estão resolvidas.

Nas imagens, Anitta diz que a canção de Pabllo se tornou a “música tema” da viagem que ela e as amigas estão fazendo para Aspen, famoso point de esqui dos Estados Unidos.

Veja abaixo:

a Anitta cantando Amor de Que da Pabllo Vittar aaaaaaapic.twitter.com/vcbPD626HV — gaia (@gaiaanittx) January 18, 2020

Depois de uma treta envolvendo o clipe de “Sua Cara”, hit que as duas fizeram com o Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar passaram um tempo sem se falar e se alfinetando nas redes sociais.

Tudo mudou, porém, nas últimas semanas, quando elas voltaram a se seguir no Instagram. As artistas também foram escaladas para tocar no Coachella, em abril, e vão se apresentar no festival californiano nos mesmos dias.

Além do Coachella, a turnê internacional de Pabllo Vittar vai se estender para a Europa e a cantora será uma das atrações do Primavera Sound, em Barcelona, em junho.