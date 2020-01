Anitta convida Psirico para ‘Jogação’, sua aposta para o Carnaval; ouça

Reprodução/Instagram Anitta lançou na noite de quinta-feira (30) sua aposta para o Carnaval 2020



Anitta divulgou na noite de quinta-feira (30) sua mais nova música, “Jogação”, parceria com Psirico. A faixa é uma das apostas da cantora para o Carnaval 2020, já que usa e abusa das batidas do axé.

A faixa já tinha sido apresentada para os presentes no ensaio do “Bloco da Anitta”, comandando pela funkeira no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

Desde o ano passado, Anitta deu início aos lançamentos do projeto “Brasileirinha” que vai contar somente com faixas cantadas em português. A última música chegou na semana do Natal, a parceria com o MC Cabelinho “Até o Céu“.

