Anitta reaparece após procedimento estético e web comenta nova aparência: ‘outra pessoa’

É a primeira vez que a cantora registra o visual; no último dia 16, a artista cancelou o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba, em 18 de junho

Reprodução/Instagram No dia 20, a assessoria da artista publicou comunicado que confirmava um procedimento estético nos Estados Unidos



Anitta reapareceu nas redes sociais na noite de sábado (28), após um período afastada por conta de uma infecção bacteriana. Ela surpreendeu por sua aparência, resultado de um procedimento estético, que repercutiu na web. No Instagram, Anitta posou em Roma, na Itália, ao lado da supermodelo Naomi Campbell e da atriz Sofía Vergara – que também compartilhou uma foto com a brasileira. Já na manhã deste domingo, publicou um vídeo dançando nos stories, intensificando os comentários nas redes. É a primeira vez que Anitta registra o visual. No último dia 16, a cantora cancelou o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba, em 18 de junho. Em áudio enviado ao seu grupo de fãs no Instagram, ela lamentou a decisão e explicou que enfrentava “uma infecção bacteriana severa, bem complicada”, mas que já estava em tratamento.

No dia 20, a assessoria da artista publicou comunicado que confirmava um procedimento estético nos Estados Unidos, mas negava que a infecção estivesse relacionada com complicações cirúrgicas. “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica”, diz o texto. Nas redes sociais, fãs brincam que Anitta “debutou um novo rosto”. “Parece outra pessoa”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “Meu Deus, substituiriam a atriz que faz a Anitta”, ironizou uma internauta. Outros compararam a aparência da artista com à da ex-BBB Juliette.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo