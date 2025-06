Eunice Paiva é homenageada no Festival de Parintins por sua luta pelos direitos indígenas

Cerimônia não apenas celebrou sua trajetória, mas também fez uma referência significativa à memória de seu esposo, Rubens Paiva, que desapareceu durante o período da ditadura militar

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação do Boi Garantido no 58º Festival Folclórico de Parintins (PIN), na noite desta sexta-feira (27), no Bumbódromo



Eunice Paiva, uma advogada renomada por sua defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil, foi homenageada durante o Festival de Parintins pelo Boi-Bumbá Garantido. A cerimônia não apenas celebrou sua trajetória, mas também fez uma referência significativa à memória de seu esposo, Rubens Paiva, que desapareceu durante o período da ditadura militar. O tributo foi recebido com emoção por seu neto, Chico Rubens Paiva, que representou a família. O festival teve início com a apresentação do espetáculo “Somos o povo da floresta”, uma performance que reafirmou o compromisso do Boi-Bumbá Garantido com as causas dos povos indígenas e quilombolas. A escolha do tema reflete a relevância das lutas sociais e culturais que permeiam a história do Brasil. A homenagem a Eunice Paiva se insere nesse contexto de valorização das vozes que lutam por justiça e reconhecimento.

Chico Paiva, ao receber a homenagem, expressou seu orgulho pela trajetória de sua avó e destacou a importância de sua luta pelos direitos dos indígenas. Ele enfatizou como o trabalho de Eunice continua a impactar as gerações atuais, inspirando novos ativistas a se engajar na defesa dos direitos humanos. A conexão entre passado e presente foi um dos pontos altos de sua fala. A presença de Eunice Paiva no festival simboliza não apenas uma homenagem a uma figura importante na luta pelos direitos humanos, mas também um chamado à reflexão sobre a memória e a justiça social no Brasil. O evento, que atraiu um grande público, serviu como um espaço para celebrar a cultura e a resistência dos povos que habitam as florestas brasileiras.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA