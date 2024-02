Anitta se disfarça de ‘La Casa de Papel’ para curtir Carnaval em Salvador

Cantora mostrou disfarce usado após sua apresentação com o Bloco da Anitta no circuito Barra-Ondina

A cantora Anitta usou uma fantasia da série espanhola “La Casa de Papel“, da Netflix, para aproveitar o primeiro dia do Carnaval em Salvador, na Bahia. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista mostra detalhes do disfarce, usado após sua apresentação no circuito da folia baiana. “O que a Anitta faz depois de se apresentar para milhões de pessoas no Carnaval do Brasil?”, escreveu ela, em inglês, em um vídeo publicado no TikTok. Na sexta, 9, a cantora comandou o Bloco da Anitta no circuito Barra-Ondina.

