Gustavo Mioto é internado e cancela shows no Carnaval

Reprodução/Instagram/gustavomioto Gustavo Mioto foi internado após ser diagnosticado com infecção intestinal



O cantor sertanejo Gustavo Mioto foi internado após ser diagnosticado com infecção intestinal. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe do cantor informou que o artista está internado para análise e observação dos sintomas. As apresentações que o sertanejo faria no Carnaval estão canceladas e o músico deve ficar afastado pelo menos três dias. “Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas. Por esse motivo, os shows que aconteceriam neste período de Carnaval estão cancelados”, diz o comunicado nas redes do artista. Durante os cinco dias de folia, Mioto faria shows em Belo Horizonte, Paranaíba e na capital paulista.

*Com informações de Estadão Conteúdo