Anitta sobe para o top 2 e está a um passo de fazer história no Spotify Global

Cantora já bateu recordes com ‘Envolver’ e pode ser primeira brasileira a chegar no topo do ranking

Reprodução/YouTube/Anitta 'Envolver', de Anitta, pode ocupar a primeira posição do Spotify Global



Anitta está a um passo de se tornar a primeira brasileira a colocar uma música na primeira posição do ranking mundial dos hits mais ouvidos no Spotify. Nos últimos dias, a poderosa já bateu vários recordes com a música Envolver. Assim que entrou para o top 10 do Spotify Global, por exemplo, ela já bateu seu próprio recorde, pois nunca um artista brasileiro colocou uma música entre as 10 mais tocadas do mundo. O recorde anterior era de Vai Malandra, também de Anitta, que ficou no top 20, ocupando a 18ª posição. No Brasil, Envolver está em primeiro lugar no ranking há dias. Em nível mundial, a música, que já soma mais de 3,5 milhões de streams, está perdendo apenas para Heat Waves, de Glass Animals, que conta com mais de 4,3 milhões de streams. O hit solo de Anitta virou uma febre em várias partes do mundo ao viralizar no TikTok – fazendo com que pessoas de diversos países tentem reproduzir sua dancinha. Diversos famosos brasileiros entraram na brincadeira e, além de postarem vídeos dançando Envolver, eles estão pedindo nas redes sociais para os fãs escutarem sem moderação o sucesso de Anitta para o Brasil chegar ao topo no streaming de música.