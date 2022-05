Após 10 anos, McFly volta a SP com show eufórico e público fiel à discografia da banda

Evento foi marcado por manifestações políticas; vocalista pausou música para prestar ajuda a fã que passava mal na grade

Vitória Antunes/Jovem Pan SP McFly mostrou que mantém sua fanbase fiel mesmo após 10 anos da última apresentação no Brasil



A banda inglesa McFly iniciou nesta terça-feira, 17, em São Paulo, a primeira da série de sete apresentações pelo Brasil. Com um show recheado de hits, o grupo de pop rock apresentou sucessos dos anos 2000, como “Lies”, “Falling in Love”, “One For The Radio” e “All About You”. Músicas da discografia recente, como “Wild and Young”, lançada em 2020, também fizeram parte do repertório da noite. O evento desta terça no Espaço das Américas entrou como um show extra da turnê originalmente marcada para o primeiro semestre de 2020 e sofreu adiamentos pela pandemia de Covid-19. A data marca primeira vinda da boyband para o Brasil após 10 anos. Durante a apresentação, o vocalista e guitarrista Tom Fletcher se queixou de uma perda de voz. A ocasião fez com que a banda optasse por deixar músicas que Fletcher canta, como POV, sob a voz de Danny Jones, também vocalista do quarteto britânico. A voz dos músicos se perdiam em meio ao coro do público, que cantou fielmente todo o setlist, gritou pelo nome dos integrantes e pediu por músicas que não faziam parte da seleção escolhida.

O show foi pausado por minutos durante a música “Wild and Young” após Danny Jones se preocupar com saúde de fã que parecia passar mal na grade.O show também foi marcado por protestos políticos. Parte dos fãs gritaram coros críticos ao presidente Jair Bolsonaro e favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva após a apresentação da música “Corrupted”. Nos próximos dias, o quarteto segue uma agenda de 5 apresentações pelo sul e sudeste do país, com ingressos disponíveis para venda em Belo Horizonte (21/05), Porto Alegre (22/05), Ribeirão Preto (24/05) e Rio de Janeiro (26/05). Ainda nesta quarta-feira, 18, McFly faz uma segunda apresentação com ingressos esgotados em São Paulo, no Espaço das Américas.