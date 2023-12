Após dez anos, Jonas Brothers volta ao Brasil com show em São Paulo; veja data e preços

Boy band que se consagrou na Disney realiza show no Allianz Parque, no dia 16 de abril de 2024

Divulgação/Kevin Mazur/Getty Images for Jonas Brothers Jonas Brothers realiza show no Allianz Parque em abril de 2024



Após mais de dez anos desde sua última vinda ao Brasil, o trio Jonas Brothers confirmou show em São Paulo. O evento acontece no Allianz Parque, no dia 16 de abril de 2024. Conhecida como ”THE TOUR”, a série de shows do grupo formado na Disney também viajará para a América Latina, em países como Argentina, Peru e México. Os ingressos serão vendidos a partir da manhã do dia 14, em pré-venda para clientes Santander, com parcelamento em até dez vezes. A venda para o público geral começa no dia 16 de dezembro, com parcelas de até oito vezes. As entradas estarão disponíveis no site da Ticketmaster (com taxa de conveniência) e na bilheteria do Estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, sem taxas adicionais. A banda formada pelos irmãos Nick, Kevin e Joe Jonas atingiu fama nos anos 2000, com atuações em séries e filmes como “Jonas”, “Jonas L.A”, “Hannah Montana” e “Camp Rock”, além de músicas como “Love Bug”, “Burnin’ Up”, “S.O.S” e “Paranoid”.

Preço dos ingressos para o show do Jonas Brothers em São Paulo:

Pista Premium – R$ 370 (meia-entrada) | R$ 740 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 270 (meia-entrada) | R$ 540 (inteira)

Pista – R$ 220 (meia-entrada) | R$ 440 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 175 (meia-entrada) | R$ 350 (inteira)