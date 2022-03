Após dois anos de pandemia, fãs extravasam alegria e lotam 2º dia do Lollapalooza 2022

Shows mais aguardados do dia são os de Miley Cyrus, A$AP Rocky, Emicida e A Day to Remember

Jovem Pan/Victoria Bechara Segundo dia do Lollapalooza 2022 tem shows de Miley Cyrus e Emicida



Sem máscaras, é possível ver a volta do sorriso de orelha a orelha do público do Lollapalooza. O Autódromo de Interlagos está lotado de fãs para o segundo dia do festival na ansiedade para ver shows de artistas nacionais, como Jão, Silva e Emicida, que estão entre os mais aguardados do dia. Cantores internacionais também marcam presença neste sábado, 26, como Alessia Cara, A$AP Rocky, Two Feet e a banda A Day to Remember. Inês Domingues veio do Rio de Janeiro para participar do Lollapalooza e se emociona ao voltar ao festival após os adiamentos. “Eu venho há dez anos e é sempre muito emocionante estar aqui, ver os shows, aglomerando depois de dois anos de pandemia”, disse em conversa com a Jovem Pan.

A expectativa maior é pelo show da americana Miley Cyrus, que fecha o line-up do segundo dia do festival. Ela se apresenta a partir das 21h15 no palco principal. “Eu estou muito animada. Estou até positiva de que não vai de que não vai chover, tenho fé no poder de oração dessa galera”, brinca a paulistana Sofia Silvestre. “Acho que vai ser um baita evento, ainda mais depois de todo esse momento que a gente passou, viver isso agora, poder estar todo mundo sem máscara, acho que teremos um evento incrível”, disse. O Lollapalooza continua no domingo, 27, com apresentações de Martin Garrix, Kaytranada, Marina Sena, Djonga, Alesso, e outros nomes de peso. Após a morte do baterista Taylor Hawkins, o Foo Fighters, que seria a principal atração do dia, cancelou sua participação. A organização do evento ainda estuda o que fazer.